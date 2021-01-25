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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شاهد.. تفاصيل مثيرة في ضبط حارس مدرسة بعد تحويلها لوكر دعارة

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:17 ص
مدرسة شبرا
مدرسة شبرا
احمد التمساح
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في واقعة مثيرة قام أحد المسؤولين في مدرسة شبرا الإعدادية بتحويل مدرسة إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد الانتهاء من اليوم الدراسي ومغادرة الطلاب والمعلمين، بالاشتراك مع عاملة نظافة وآخرين.

يحكي "م.ع" أحد شهود العيان وحارس عقار أمام مدرسة شبرا، أنه رأى حارس المدرسة يستقبل شباب يتراوح عمرهم من 25 - 30 سنة ومعهم فتيات في نفس أعمارهم لممارسة الرذيلة داخل فصول المدرسة بمقابل مادي يتراوح من 300-500 جنيها وفي التاسعة يبدأ باستقبال الشباب.

أضاف أنه شاهد أيضًا بائعي مخدرات يبيعون لرواد المدرسة وكان الحارس مخصص 3 فصول لتعاطي المخدرات داخل المدرسة بمقابل مادي.

في سياق متصل، تقول "أم محمد"، أحد سكان المنطقة إنها كانت تشاهد شباب يترددون علي المدرسة ومعهم فتيات:"كنت بشوفهم وهمه طالعين على السلالم والحارس بيوزعهم على الفصول، ويتردد الشباب على المدرسة منذ التاسعة صباحًا للرابعة فجر اليوم التالي قبل بداية اليوم الدراسي بساعات قليلة.

تلقت مباحث الساحل بلاغا من مدير مدرسة حدائق شبرا الإعدادية يفيد قيام حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى المدرسة وشاهدوا المتهمين سويًا بصورة تدعو للارتياب، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم أقروا أن وجودهم بقصد ممارسة الدعارة، وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالث والسابع بغرفة العزل الخاصة بالمدرسة.

بالتوجه وجدوا المتهمين على هيئة توحي بممارستهم لعلاقة جنسية، وبضبطهما وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة داخل مرافق المدرسة.

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