حفرية عمرها 130 مليون عام توضح كيف كان التزاوج بين الديناصورات

اكتشف عدد من العلماء كيف تتبول الديناصورات وتبرز وتمارس الجنس لأول مرة، بفضل أحفورة صينية عمرها أكثر من 130 مليون عام.ووفقًا للخبر المنشور بموقع "insider"، فقد نشر باحثون فى علم الأحياء نتائج الدراسة التي أوضحت كيفية التزاوج والتبول والتبرز عند الديناصورات.وأوضحت الحفرية، التى كانت لديناصور Psittacosaurus، من فصيلة "ذات العباءة" الذي عاش خلال العصر الطباشيري الذي بدأ قبل حوالي 145 مليون سنة.وأضاف الدكتور جاكوب فينثر، عالم الحفريات من جامعة بريستول، والمشرف على الدراسة، أن الديناصور يقترب من ارتفاع اللابرادور، ومغطى بجلد متقشر، وله شعيرات غريبة تنطلق من ذيله، حيث رجح الباحثون أنها مسئولة عن التبرز والتبول وممارسة الجنس.وأضاف الدكتور فينثر أن جنس الديناصور لا يزال مجهولًا لأنه في الحيوانات ذات العباءة، يتم إخفاء القضيب بالداخل وفي هذه الحالة بالذات، لا تكشف السمات الخارجية الكثير عن ذلك.