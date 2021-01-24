المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يرفض مبدأ المحاصصة وتوزيع المناصب

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، اليوم، رفضه لما توصل إليه المتحاورون في اجتماع بوزنيقة بالمغرب عن المحاصصة المناطقية لمناصب السلطة القضائية.واعتبر المجلس الأعلى في بيان له، مخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري تدخلا وانتهاكا لاستقلالية وحيادية القضاء.وطالب البيان المتحاورين باتخاذ ما يلزم لوقف أي مساس بكيان السلطة القضائية، مشيرا إلى أن ما جرى في أبو زنيقة هو محاولة لضرب النسيج القضائي المتماسك شرقا وغربا وجنوبا.وشدد البيان على أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المنتخبة والموحدة في شتى بقاع ليبيا، مؤكدا أن المحاصصة المناطقية ستنال من وحدة السلطة القضائية واستقلالها.وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه لن يأخذ برأي أي مجموعة ما لم يكن صادرا عن مجلس تشريعي منتخب موحد.