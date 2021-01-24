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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري

الأحد 24/يناير/2021 - 06:55 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سوق الدهشوري بشارع محمد متولي الشعراوي (عبدالسلام عارف سابقا)، يرافقه اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ونائبا رئيس المدينة عيد زكي، ومحمد رياض، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ على أرض الواقع الحلول والبدائل المطلوبة لتطوير السوق وتحويله لمكان حضاري بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتحويل أماكن الخدمات الحيوية لمواقع خدمية حضارية بحيث يكون الموقع لائقا بمقدم الخدمة ومتلقي الخدمات، خاصة بالأسواق ومواقف السيارات.

وحرص المحافظ على تبادل الحديث مع الباعة المتواجدين بالسوق، مستمعا لمطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمة بالسوق، وأبدى عدد من المواطنين رأيهم في التطوير ومتطلبات تحسين حركة البيع وتردد المواطنين على السوق، مطالبين بتطوير يشبه التطوير الذي تم في سوق ترعة البوصة.

وأِشار محافظ بني سويف إلى أن المضي قدما في ملف تطوير العشوائيات من أهم المهام التي يعمل عليها الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأنه تم مؤخرا افتتاح وتشغيل سوق ترعة البوصة كخطوة جادة للقضاء على الأسواق العشوائية التي لا توفر خدمة جيدة تليق بالمواطن السويفي، ولا يوجد بها الانضباط المطلوب، وتشكل عائقا أساسيا لجهود استعادة الشكل الحضاري للمدن والميادين، وسبب رئيسي في إعاقة الحركة المرورية وعدم تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وتم الانتهاء من تطوير السوق ورفع كفاءته، وتضمن التطوير إعادة تخطيط الباكيات وعمل ممرات وطرق داخلية تم رصفها، فضلا عن أعمال الدهانات والتسقيف وتجديد وصيانة المرافق بالسوق من مياه وكهرباء، بجانب تزويده بكاميرات تأمين، وغيرها من الأعمال التي تسهل من تحسين الخدمة وتسهيل حركة البيع والشراء داخل السوق مما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري
محافظ بني سويف يتفقد سوق الدهشوري

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