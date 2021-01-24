موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة
الأحد 24/يناير/2021 - 05:20 م
جمال عاشورطباعة
يستعد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لفتح باب التقدم لمنح التفرغ التي تقدمها وزارة الثقافة للكتاب والمبدعين في مارس المقبل.
ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية:
1- سيرة ذاتية وبيان بأعماله فى مجال إبداعه.
2- تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.
3- ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبى أو الفنى أو البحثى المنشور على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منهم.
4- فى مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها فى السنوات السابقة.
وتتمثل شروط التقدم فيما يلي:
1- أن يكون المتقدم حاملا للجنسـية المصرية.
2- أن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ "عام كامل".
3- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.
4- تقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة فى العنوان 44 ش المساحة بالدقى الدور الرابع.
5- تقدم الطلبات فى ملف خاص مستوفيا كل الأوراق المطلوبة.
6- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ فى 1 يوليو لمدة عام.
7- لا تقبل طلبات لمن سبق وأن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.
8- لا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.
9- يبدأ تقديم الطلبات شخصيًّا وملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع المتقدمين في مارس المقبل، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.
ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية:
1- سيرة ذاتية وبيان بأعماله فى مجال إبداعه.
2- تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.
3- ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبى أو الفنى أو البحثى المنشور على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منهم.
4- فى مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها فى السنوات السابقة.
وتتمثل شروط التقدم فيما يلي:
1- أن يكون المتقدم حاملا للجنسـية المصرية.
2- أن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ "عام كامل".
3- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.
4- تقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة فى العنوان 44 ش المساحة بالدقى الدور الرابع.
5- تقدم الطلبات فى ملف خاص مستوفيا كل الأوراق المطلوبة.
6- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ فى 1 يوليو لمدة عام.
7- لا تقبل طلبات لمن سبق وأن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.
8- لا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.
9- يبدأ تقديم الطلبات شخصيًّا وملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع المتقدمين في مارس المقبل، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.