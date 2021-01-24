موعد وشروط التقدم لمنح التفرغ بالأعلى للثقافة

يستعد المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لفتح باب التقدم لمنح التفرغ التي تقدمها وزارة الثقافة للكتاب والمبدعين في مارس المقبل.ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية:1- سيرة ذاتية وبيان بأعماله فى مجال إبداعه.2- تصور محدد يتضمن خطة تفصيلية لمشروع تفرغه الذى يشترط فيه ألا يكون مقدمًا لنيل درجة علمية أو منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره.3- ثلاثة أعمال من إنتاجه الأدبى أو الفنى أو البحثى المنشور على أن يرفق طلبه بثلاث نسخ من كل عمل منهم.4- فى مجال الفن التشكيلى والخط العربي يتقدم بثلاثة أعمال أنجزها فى السنوات السابقة.وتتمثل شروط التقدم فيما يلي:1- أن يكون المتقدم حاملا للجنسـية المصرية.2- أن يكون مقيمًا بجمهورية مصر العربية طوال فترة التفرغ "عام كامل".3- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.4- تقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة فى العنوان 44 ش المساحة بالدقى الدور الرابع.5- تقدم الطلبات فى ملف خاص مستوفيا كل الأوراق المطلوبة.6- يمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية تقررها اللجنة، تبدأ فى 1 يوليو لمدة عام.7- لا تقبل طلبات لمن سبق وأن حصل على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.8- لا تقبل تظلمات من فاتهم موعد التقدم للإعلان.9- يبدأ تقديم الطلبات شخصيًّا وملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع المتقدمين في مارس المقبل، وتقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة في العنوان 44 ش المساحة بالدقي الدور الرابع.