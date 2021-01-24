الأردن يسجل 934 إصابة بكورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، عن تسجيل 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة الهاشمية إلى 320.453 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 8522 حالة.وذكرت وزارة الصحة الأردنية في بيانها مساء اليوم، أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1461 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 307.707 حالة.كما سجل الأردن 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4224 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 19.808 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3.711.158 فحص، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة 4.72%.