بخريطة برامجية متميزة.. القنوات الإقليمية تحتفل بعيد الشرطة

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يحتفل قطاع القنوات الإقليمية بقنواته المختلفة بعيد الشرطة المصرية 25 يناير، وأعدت القنوات خريطة مميزة طوعت فيها العديد من برامجها احتفالا بتلك المناسبة الوطنية في الذكري الـ 69 لعيد الشرطة المصرية.ويتخلل البرامج إذاعة لتنويهات الخاصة بهذه لمناسبة علي مدار يوم غد الإثنين، ويتم إذاعة الأفلام التسجيلية والدرامية.وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يلي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع في هذا اليوم:برنامج صباح القاهرة في حلقة خاصة بعيد الشرطة، برنامج واحة القلوب في حلقة بعنوان عينان لا تمسهما النار، برنامج سلطة خضرة(حلقة عن الشرطيات ودورهم في حفظ الامن)، برنامج مع مرتبة الشرف، برنامج الكاميرا بين الناس للاحتفال بعيد الشرطة، برنامج بالريشة والقلم للحديث عن الثقافة ودورها في تجسيد تضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن المواطن، برنامج اصل الحكاية في حلقة عن متحف الشرطة، برنامج من قلب القاهرة، برنامج شباب المستقبل والحديث عن دور الشباب في تنمية الوعي الأمني، برنامج الثالثة شو مجموعة فقراط وطنية خاصة بعيد الشرطة.تقدم القناة برنامج يوم جديد في حلقة خاصة عن ذكري عيد الشرطة، وبرنامج مزيد من التفاصيل، وبرنامج القنال اليوم وحلقة خاصة للاحتفال بذكري 25 يناير عيد الشرطة، وبرنامج موال علشان القنال حلقة خاصة بعيد الشرطة، برنامج المصراوية.تعرض القناة برنامج صباح إسكندرية في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الشرطة وعرض لقاءات علي الهواء، وإعادة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الشرطة، برنامج مملكتي حلقة خاصة للاحتفال ولقاء أسر شهداء الشرطة، برنامج وتواصو بالحق حلقة مع أحد علماء الأزهر الشريف للحديث عن الأمن والأمان ومنزلة الشهداء، برنامج خطوات شابة عن لقاءات مع الشباب وإلقاء الضوء علي دور الشرطة في حماية أمن المواطن، برنامج اهلا وسهلا، برنامج أنا من البلد دي لقاء مع احد أبطال الشرطة السابقين ودورهم، برنامج اسكندرية مباشر.تطوع القناة برنامج صباح الدلتا في حلقة خاصة بعيد الشرطة 25 يناير، برنامج هذا بلاغ للناس حلقة بعنوان عينان لا تمسها النار، برنامج أمل المستقبل حلقة مطوعة للاحتفال بالشرطة المصرية، برنامج البيت الكبير حلقة خاصة عن ذكري 25 يناير، برنامج دلتا مصر، برنامج من بلدي، برنامج بانوراما الدلتا، برنامج اسهر معانا.تعرض القناة برنامج صباح طيبة وحلقه خاصة عن عيد الشرطة و25 يناير، برنامج حياتنا في حلقة مطوعة لعيد الشرطة، برنامج شارع الجنوب وحلقة خاصه بعيد الشرطة.تقدم القناة برنامج صباح الصعيد وحلقة مطوعة عن احتفالات أعياد الشرطة ودورها في تأمين وحماية الوطن، برنامج بوادي مصرية، برنامج نهارنا أخضر، برنامج ست الستات حلقة خاصة عن دور المرأة في العمل الشرطي، برنامج ساعة لقلبك فترة مفتوحة للاحتفال بعيد الشرطة،برنامج صوت أهالينا حلقة مطوعة لاستعراض الخدمات الشرطية وخدمة المواطن والوطن في كافة المجالات، برنامج آخر النهار.هذا إلي جانب عرض القنوات للأفلام التسجيلية مثل فيلم قصة شهيد، فيلم المهمة، فيلم يوم التحدي عن معركة الإسماعيلية، فيلم سند الدم عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، فيلم هنا مصر، فيلم الشرطة المصرية، والأفلام السينمائية مثل فيلم رصيف نمرة 5، فيلم 85 جنايات، فيلم أبناء الصمت، فيلم العمر لحظة، فيلم العميل رقم 13، وعرض الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة علي مدار اليوم.