«الكرملين»: بوتين مستعد للحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة

يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحوار مع الإدارة الأمريكية إذا أرادت، حسبما أعلن الكرملين اليوم الأحد.وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو أظهرت مرونة في التعامل مع واشنطن، لكنها ليست مستعدة لتحمل الإملاءات وتجاوز للخطوط الحمراء.وقال "بيسكوف" في مقابلة مع قناة "روسيا- 1"، "الولايات المتحدة لا تزال تنظر لروسيا على أنها خصم وليس شريكا"، مضيفا أن "روسيا تأمل في بناء حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وترى أن هناك فرصة في ذلك رغم الاختلافات الظاهرة".وتابع "موسكو ترغب في التعاون مع واشنطن، ولكن لا تستطيع إرغامها على ذلك".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الأسبوع الماضي، إنه لا يتوقع أي تبدل في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن.