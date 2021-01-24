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هل يجوز للمسلم العمل بالكنيسة؟.. «الإفتاء» تجيب

الأحد 24/يناير/2021 - 04:47 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
إسلام جمال
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تساءل البعض عن حكم عمل المسلم بالكنيسة، ووردت الكثير من الأسئلة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء من أجل توضيح الأمر.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أنه يجوز للمسلم العمل في الكنيسة بأجرٍ، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالًا لصاحبه ولا يستلزم الرضا بعقيدة تخالف ثوابت الإسلام، بل هو نوع كسب مباح.

واستند مفتى الجمهورية للأئمة، فقد أجاز الإمام أبوحنيفة عمل المسلم في الكنيسة بأجر، بالإضافة إلى إباحة عمل المسلم في بناء الكنيسة وترميمها بلا أدنى حرج.

وقد حث الإسلام على العمل والسعي لطلب الرزق وجعل ذلك فريضة، كما أن طلب العلم فريضة؛ روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ".

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