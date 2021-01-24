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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نوار: مشروع تطوير القرى سيحقق التنمية الاقتصادية المحلية

الأحد 24/يناير/2021 - 03:42 م
الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين
أشرف لاشين
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أشادت الدكتورة زينب نوار عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالمشروع القومى لتطوير القرية المصرية الذي يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفة أنه يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية للقرى المصرية، وتنمية عمق مصر والتعامل مع مشاكل الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر فقرًا.

أوضحت نوار في بيان الأحد، أن عملية التطوير أصبحت تحدث لمركز كامل بما يشتمله من قرى أم وقرى تابعة، مطالبة بضرورة أن يشمل التطوير مستوى العزب والنجوع التابعة للمركز، لافتة إلى أن مجموعة التدخلات ضمن المشروع سوف تساهم فى رفع المستوى للمزارع والتى تشمل فى مجملها شبكة من الطرق، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير خدمات إنارة وكهرباء، وتوفير مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الوحدات البيطرية، وتبطين الترع والتعامل مع مشكلة نقص المياه فى نهايات الترع بما يسهم فى رفع إنتاجية الفدان من الأرض الزراعية.

وأشادت نوار بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد والمقام على مساحة 15886 ألف فدان ويضم 5908 حوض استزراع سمكى، وأهمية تلك المشروع فى تحقيق الأمن الغذائي.

أضافت القيادية في حزب مستقبل وطن، أن المشروع سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل بجانب أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والاهتمام بهذه البقعة المهمة من أرض الوطن، كما أن المشروع يهدف الى التقليص من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد.

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