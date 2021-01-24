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صدقي صخر مدرس فرنساوي لأسماء جلال في كواليس «أنصاف مجانين»

الأحد 24/يناير/2021 - 04:43 م
صدقي صخر
صدقي صخر
حسين الجندي
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نشر الفنان صدقي صخر على صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، فيديو يجمعه بأسماء جلال وهو يحاول تعليمها بعض الجمل باللغة الفرنسية.

وعلق الفنان على الفيديو قائلا،" أرسل خطاب لصديقك الفرنسي من كواليس أنصاف مجانين"، جدير بالذكر أن أسماء جلال تشاركه بطولة مسلسل "أنصاف مجانين"، الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu

ويجسد صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين" دور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الاحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.

المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة، وهو ومن إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحديني.

وينتظر صدقي صخر عرض مسلسلة "ليه لأ" قريبًا على قناة mbc مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.

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