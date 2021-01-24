رفض دعوى وقف قنوات «المهرجانات» عبر «يوتيوب»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي تبث أغاني المهرجانات.كانت أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في تقرير صادر لها، برفض الدعوى التي طالبت بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاءه.