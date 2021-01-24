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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعوى وقف قنوات «المهرجانات» عبر «يوتيوب»

الأحد 24/يناير/2021 - 02:48 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان _ حسام محفوظ
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قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي تبث أغاني المهرجانات.


كانت أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في تقرير صادر لها، برفض الدعوى التي طالبت بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد إدعاءه.

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