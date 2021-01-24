رفض دعوى نقيب الصحفيين على لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

قضت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من ضياء رشوان بصفته نقيبا للصحفيين، لوقف العمل على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 442019.وتضمنت الدعوى شقا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.