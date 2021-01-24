انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية بمنطقة السلام، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، نجحت في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام، وأمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.