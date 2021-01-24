التفاصيل في 13 نقطة.. صندوق جديد للفلاحين باشتراك سنوي 500 جنيه

يرصد "الدستور" في النقاط التالية مشروع قانون جديد مقدم لمجلس النواب، يقضي بإنشاء صندوق خاص لدعم الفلاح المصري، وجاءات تفاصيله كالتالي:- تقدم به النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب.- جاء ليحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014.- يهدف إلى دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، لمواجهة ضغوط الحياة، ومخاطر العمل.مصادر تمويل الصندوق تعتمد على:- المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويًا ونسبة 5%، تستقطع من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.- اشتراك يحصل من الفلاحين والعمال الزراعيين والمستفيدين من خدمات الصندوق بما لا يتعدى 500 جنيه سنويًا.- نسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتبوير وتجريف الأراضى.- تخصيص رسم قدره 100 جنيه على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية.- استحداث رسم لا تتجاوز قيمته خمسة جنيهات على كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.- إصدار طابع بريد خاص بقيمة خمسة جنيهات، يسمى طابع دعم الفلاح، تؤول حصيلته إلى الصندوق، يلزم به عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس إدارة الصندوق؛ على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.الخدمات التي يقدمها الصندوق:- يلتزم الصندوق بتقديم الدعم المادي والعيني لمشتركيه في صورة قروض حسنة دون فوائد فى عدة حالات هي:- الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية مثل الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية.- المخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.- الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى، وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر.- تمويل أعباء الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والسكن ورعاية الأسرة.