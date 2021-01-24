مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

حذر نائب رئيس الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة جوناثان فان تام من أن الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا مازال من الممكن أن ينقلوا العدوى لأخرين، مضيفا أنهم عليهم الاستمرار في اتباع قواعد الإغلاق.ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" عن تام القول إن العلماء" لا يعلمون بعد تأثير اللقاح على انتقال العدوى".وقال إن اللقاح يقدم " أملا" ولكن يجب أن تنخفض معدلات الاصابة بسرعة، ويشار إلى أن اللقاح ضد فيروس كورونا يتطلب الحصول على جرعتين، وتعكس الاحصاءات حتى الآن من حصلوا على الجرعة الأولى.وقال فان تام" لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، لذلك لا توجد حماية مضمونة".وأضاف" من المحتمل التقاط العدوى خلال فترة أسبوعين لثلاثة بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح"، موضحا" من الأفضل الانتظار لفترة لاتقل عن ثلاثة أسابيع من أجل تعزيز رد فعل المناعي بصورة كاملة لدى الأشخاص الأكبر سنا.