رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الفصول الذكية.. كلمة السر لحل أزمة تكدس الطلاب في المدارس

الأحد 24/يناير/2021 - 12:36 م
الطلاب في المدارس
الطلاب في المدارس
سمر محمدين
طباعة
باتت مشكلة التكدس بالفصول الدراسية أزمة في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لذا تحاول الحكومة جاهدة حلها بمختلف الطرق الممكنة، من خلال استحداث طرق إيجابية وذكية تواكب عصر التكنولوجيا الذي نعيشه الآن.

ومؤخرًأ أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ارتفاع معدلات الطلاب في المدارس سنة بعد سنة، وهو الأمر الذي يتطلب حوالي 130 مليار جنيه لبناء ما يقرب من 250 ألف فصل جديد.

وتابع شوقي في حديثه في الجلسة البرلمانية، عن حجم زيادة الطلاب بواقع 800 ألف طفل سنويًا، مستنكرًا هذا الوضع في ظل بناء 15 ألفا فصل فقط في العام الواحد.

ومن هنا عزمت الدولة على تبني فكرة إنشاء الفصول الذكية، وهي إحدى الوسائل المستحدثة التي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات، على أن يتم أولا بناء المصانع التي تتخصص في تنفيذ تلك الفصول الذكية.

و تستهدف الفصول الذكية خلق بيئة جيدة لتحسين جودة التعليم والدراسة للأطفال والطلاب، ومن ناحية أخرى تحسين بيئة التدريس للمعلمين وخاصة في المدن والمحافظات التي تتكدس بالتعداد السكاني، وتتناسب أيضًأ مع مناطق منخفضة السكان، وتعد أحد الحلول المبتكرة التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذها، خاصةً وكونها يمكن تركيبها بسهوله كأحد السبل التكنولوجية والهندسية للتخفيف من أزمة التكدس بالفصول.

و بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 2015 – 2016 إلى 52022 مدرسة، بإجمالي فصول 473568، فيما ارتفعت في العام الدراسي التالي 2016-2017 وصلت إلى 52664، كما تطورت وزادت الأعداد لتصل إلى 53587 في العام الدراسي 2018، وفي عام 2019 وصل عدد المدارس إلى 55214 في العام الدراسي، وارتفعت هذه الأعداد في العام الدراسي 2020، لتصل إلى 56569 مدرسة، وذلك وفقًا للإحصائيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وارتفع عدد طلاب المدارس في مصر بمختلف المراحل الدراسية ما قبل التعليم الجامعي من 19 مليون و929 الف و587 طالبا، في العام الدراسي 2015 - 2016، إلى 23 مليون و567 ألف و60 طالبا في العام الدراسي 2019 - 2020.


موضوعات متعلقة

عام على كورونا.. معدل التضخم في 2020 يحقق أفضل مستوى له منذ 15 عاما (انفوجراف)

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

image description

رئيس دمياط الجديدة يعاين 1056 وحدة إسكان فاخر

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أول طبيب يحصل على لقاح كورونا بأبوخليفة: آمن وفعال ويقى من الإصابة بكورونا

وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لكورونا بهيئة الدواء المصرية

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مسؤول بريطاني: يمكن انتقال العدوى من الحاصلين على لقاح «كورونا»

تسجيل 7 زلازل بركانية في الفلبين

كوريا الجنوبية ترصد أول إصابة بكورونا لحيوان أليف

الأزمة الصحية قد تقضي على أكثرية المتاحف البريطانية

أيام زمان

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

طبيبة توليد وخبيرة تجميل.. هكذا كانت مهنة «الداية»

ورشة مع «لورانس روديك» بمركز دوار الثقافى

طلعت رضوان يكشف الخرافات الشائعة عن «العالمانية»

«استديو ذات» ينظم ورشة حكي مع الكاتبة سحر الموجي عبر تطبيق زوم