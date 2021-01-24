«بائع فول» يرقى أمناء شرطة وضابطًا.. وسجنهم 3 سنوات لـ«التزوير»

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة بائع و3 أمناء شرطة وضابط بالسجن 3 سنوات في إعادة محاكمتهم.تعود أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة عابدين بائع فول، و3 أمناء شرطة، وضابطًا للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بتقليد شعار خاتم الجمهورية، وتزوير شهادات جامعية بدرجة الليسانس، للضابط وأمناء الشرطة، لترقيتهم إلى رتبة ملازم.وكشفت التحريات والتحقيقات عن اعتراف أمين شرطة على البائع، بأنه اتفق معهم على تزوير شهادات جامعية واستخدم شعار الجمهورية في التزوير، بعدما قدموها لإدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية، بينما أنكر البائع أمام النيابة ارتكابه واقعة تزوير الشهادات الجامعية، واعترف أنه أرشد أمين الشرطة على مكان لبيع "أكليشيهات" خاتم شعار الجمهورية، من أحد الباعة الجائلين، بمنطقة الحسين.وبمواجهة أمناء الشرطة المتهمين، بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة، وأن الدافع هو ترقيتهم لرتبة ضابط، لتحسين مستواهم المادي والاجتماعي.