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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

محاكمة المتهم الخامس في قضية مودة الأدهم وحنين حسام أول فبراير

الأحد 24/يناير/2021 - 11:53 ص
مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام
محمد عيسى
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حددت محكمة استءناف القاهرة، جلسة 1 فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم الخامس، بقضية مودة الأدهم وحنين حسام، بتهمه تزوير محررات رسمية.

كانت أحالت النيابة العامة بشمال القاهرة، "أ. س" المتهم الخامس، بقضية مودة الأدهم وحنين حسام للجنايات، بتهمه تزوير محررات رسمية، في القضية رقم 11106 لسنة 2020جنايات الساحل والمقيدة برقم 716 لسنة 2020 كلى شمال القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة: "بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ا. س"، 18 سنة، طالب، مقيم مركز زفتي بالغربية، محبوس عقب الإفراج عنه في القضية 12 لسنة 2020 جنح اقتصادية الساحل، لأنه في يوم 2020528 بدائرة قسم شرطة الساحل محافظة القاهرة، وليس من أرباب الوظائف العمومية شرع في ارتكاب تزوير في محررات رسمية - عدد 16 بطاقة تحقيق شخصية - والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن قام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة ونسابها زورا لأشخاص آخرين لا تخصهم ودون بياناتهم ووضع صورهم الشخصية عليها واحتفظ بالطور النهائي لها علي حاسوبه الشخصي، إلا أن اثر جريمته قد أوقف السبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا وبحوزته حاسوبه المستخدم في التزوير على النحو المبين بالتحقيقات

كشفت أقوال عقيد بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - إدارة التزييف والتزوير- يحمل، بأن تحرياته السرية توصلت الي ان المتهم استغل مهارته الفائقة في مجال البرمجيات الإلكترونية وتمكن من الحصول على بطاقات رقم قومي سليمه لأشخاص مختلفة ثم يمسحها ضوئيا على حاسوبه الشخصي وباستخدام برامج مختلفة ينسبها زورا لأشخاص آخرين لا تخصهم، ودون بيانتهم ووضع صورهم الشخصية عليها واحتفظ بالطور النهائي لها على حاسوبه الشخصي الذي ضبط بحوزته قاصدا من ذلك استخدامها في مخاطبة المواقع الالكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت"، لإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأسمائهم لتوثيقها رسميا وبيع تلك الحسابات والتربح من خلالها.

و ثبت بالمحضر المحرر ضابط بالإدارة العامة الحماية الآداب - أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم وبحوزته حاسوبه الشخصي، كما ثبت من خلال اطلاع النيابة العامة على الحاسوب الشخصي للمتهم وجود 16 بطاقة تحقيق شخصية والتي ثبت تزويرهم.

وثبت بتقرير جهاز تنظيم الاتصالات من أنه بفحص الحاسوب الشخصي للمتهم، وجد تسجيل صوتي للمتهم أقر بصحته وهو يقوم بالاتفاق على تزوير هوية لأحد الأشخاص باستخدام علامات مائية.

وثبت بالاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية، عدم صحة 16 بطاقة تحقيق شخصية والمرفق صورة ضوئية منها بالتحقيقات، والتي وجدت بالحاسوب الخاص بالمتهم.

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