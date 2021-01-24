القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة

اللواء محمود توفيقوزير الداخلية، يطيب لى أن أهنئكم ورجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للملحمة الوطنية الخالدة لرجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 بمدينة الإسماعيلية، وصمودهم بكل شجاعة أمام قوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يهنئونكم ورجال الشرطة البواسل، ويؤكدون اعتزازهم بالدور الوطنى العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية، والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة الذى جسد عظمة شعب مصر العظيم بكفاحه ونضاله في سبيل الحرية والكرامة.حفظ الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دومًا بنصره وكل عام وأنتم بخير.كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للسيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بهذه المناسبة.