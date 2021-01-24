محمد إمام يضفي الكوميديا على «النمر»

انتهى النجم الشاب محمد إمام من تصوير الأسبوع الأول من مسلسله الجديد "النمر"، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الجديد بعد فترة تحضيرات طويلة حتى انتهت المخرجة شيرين عادل من ارتباطاتها الفنية.واتفق "إمام" مع المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة على أن يضفي الطابع الكوميدي على المسلسل، رغم أنه مليء بالإثارة والتشويق، داخل عالم الصاغة وبيع المصوغات في القاهرة.ولم يقدم إمام المسلسل كله بالصعيدي فقط، إذ سيكون شخصا قادما من الصعيد ويتعرف على فتاة تقدم دورها هنا الزاهد، وتكون معظم مشاهده أمام الفنان بيومي فؤاد صاحب أحد المحال التجارية في المنطقة وزوجته تقدمها الفنانة إيناس كامل.ووفقا للخطة الموضوعة ينتهي تصوير المسلسل مع حلول شهر رمضان القادم أو مع الأيام الأولى منه.