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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس «الإنجيلية» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 25 يناير

الأحد 24/يناير/2021 - 11:35 ص
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
جرجس صفوت
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أن أعرب عن خالص التقدير لكل ما تقومون به من مجهودات في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، راجيًا لبلادنا العزيزة دوام التقدم والازدهار".

يذكر ان رئيس الإنجيلية قد أرسل، أمس السبت، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.

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