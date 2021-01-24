بعد 14 يوما.. إنقاذ 11 عاملا عالقا في منجم ذهب في الصين

أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الأحد، بإن عمال الإغاثة نجحوا في انتشال 11 من العمال العالقين في منجم الذهب الذي انفجر قبل أسبوعين بالصين.وذكرت الصحيفة، أن عملية انتشال العمال التسعة الأوائل تمت حوالي الساعة الثالثة إلا الربع بعد ظهر اليوم، حسب التوقيت المحلي، من طرف فرق الإنقاذ في عملية جندت لها السلطات منذ أيام نحو 600 شخص يعملون على مدار الساعة لهذا الغرض.ونجح عمال الإغاثة، بالتزامن مع ذلك، في التواصل مع عاملين اثنين آخرين عالقين، في جوف المنجم تم إخراجهما خلال الساعات التالية إلى السطح سالمين.حدث هذا الاختراق، بعد نجاح عمال الإنقاذ في التخلص من صخرة ضخمة كانت تشكل عائقا كبيرا، سقطت في أعماق المنجم تاركة فجوة كافية للتقدم خطوات في عملية انتشال العمال العالقين.وانفجر في يوم 10 يناير الماضي، منجم الذهب في شيتشيا في إقليم شاندونج بشرق الصين، متسببا في انسداد جميع المنافذ في وجه 22 عاملا بداخله، بقوا عالقين منذئذ إلى أن تم إخراج 11 منهم بعد ظهر اليوم، وتأكدت وفاة أحد العمال، بينما لا يُعرف مصير 10 آخرين حتى الآن.