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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط: 12 عمارة سكنية كفرع للمدينة الجامعية بأسيوط الجديدة

الأحد 24/يناير/2021 - 10:27 ص
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن قرب الانتهاء من إجراءات شراء 12 عمارة سكنية بمنطقة الرحاب لتخصيصهم كفرع للمدينة الجامعية بمدينة أسيوط الجديدة، لخدمة طلاب الجامعة بفرع الجامعة في تلك المنطقة وكذلك طلاب الجامعة الأهلية المقرر أن تبدأ الدراسة بها في مطلع العام الجامعي المقبل.

وقال رئيس جامعة أسيوط، خلال زيارته لمدينة أسيوط الجديدة، إن العمارات السكنية الجديدة تضم نحو 1000 غرفة ومن المقرر لها أن تستوعب نحو ألفين طالب وطالبة، وسيتم متابعة هذا الشأن مع الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، من أجل تجهيز العمارات وفرش الغرف وتوفير أتوبيسات تابعة للجامعة لتسهيل انتقال الطلاب ووضع آلية لتأمين الطلبة والطالبات المغتربين المقرر إقامتهم بتلك المباني.

وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن زيارة رئيس الجامعة لمنطقة أسيوط الجديدة تضمنت أيضًا عقد اجتماع مطول مع مسئولي جهاز تنمية أسيوط الجديدة لمتابعة إنهاء إجراءات استلام نحو 130 فدان متخصصة لجامعة أسيوط بمنطقة الرحاب، والمقرر أن يتم عليها بناء 12عمارة سكنية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، كما أنه جاري دراسة فكرة إنشاء نادي لجامعة أسيوط على غرار القرية الأولمبية ونادي الجامعة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة ولإثراء الحركة العمرانية بتلك المنطقة.

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