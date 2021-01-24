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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: ليس هناك تغيير في خطتنا بشأن لقاح «استرازينيكا»

الأحد 24/يناير/2021 - 09:49 ص
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
وكالات
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وسط تأجيل في إمداد لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أوروبا، أكدت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أنه ليس هناك أي تغييرات في خطتها لجلب لقاحات "استرازينيكا" المضادة لفيروس كورونا في الربع الأول من العام، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وذكرت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن إمدادات لقاح "استرازينيكا" الذي ستنتجه شركة "إس كيه بايوساينس" الكورية الجنوبية ستبدأ في الربع الأول من العام كما هو مقرر.

وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت على اتفاق شراء مع شركة "استرازينيكا" للحصول على عشرات الملايين من الجرعات.

وكانت السلطات الصحية قد ذكرت في وقت سابق أن لقاح "استرازينيكا" الذي تنتجه شركة "إس كيه بايوساينس" في البلاد، سيتم إمداده اعتبارا من فبراير أو مارس المقبلين على مراحل.

وتردد أن شركة "استرازينيكا" ستقلص شحنات لقاحها إلى الاتحاد الأوروبي بواقع 60% في الربع الأول من العام بسبب مخاوف بشأن الإنتاج.

وأثار التأجيل في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركتي "استرازينيكا" و"فايزر" مخاوف واحتجاجات من جانب دول أوروبية.

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