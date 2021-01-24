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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

الأحد 24/يناير/2021 - 08:50 ص
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لمحاكمة الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وقالت المتهمة عند مواجهتها بالحرز رقم 19855، وهو عبارة عن هاتفها المحمول وبه صورة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضى، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجنى عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى "تيشرت لونه أحمر" بينما تظهر المتهمة في الصورة وهى تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة: "مكنتش مصدقة أنه مات، إلا بعد ما الإسعاف جت وقالت لى أنه توفى".

الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه تحرر به المحضر رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، أكد فيه وفاة نجله "عمرو. س. س" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة المتوفى عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة ابنه تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين وجود جرح غائر فى الصدر واتهم زوجة ابنه بقتله والاستيلاء على 2 مليون جنيه كان بحوزته قبل موته.

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