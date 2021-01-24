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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

زلزال قوى قبالة سواحل تشيلى والسلطات تحذر من تسونامى

الأحد 24/يناير/2021 - 03:15 ص
سواحل تشيلى
سواحل تشيلى
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ليل السبت إلى الأحد، منطقة في المحيط الجنوبي قرب سواحل تشيلي فيما أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وهيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية بأن الزلزال وقع في حوالي 23:30 بتوقيت تشيلي وأشارتا إلى أن قوته بلغت 7 درجات.

وقالت هيئة رصد الزلازل الأوروبية المتوسطية إن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

بدوره، ذكر مركز "GFZ" الألماني لبحوث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة هز المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين، على عمق 133 كيلومترا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن هزات أرضية قوية تم الشعور بها في العاصمة التشيلية سانتياغو، بينما أصدرت وزارة الداخلية في البلاد تحذيرا من وقوع تسونامي عقب الزلزال.

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