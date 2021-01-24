مدير مستشفيات الغربية يتفقد مستشفى بسيون لمتابعة سير العمل

تفقد الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، مستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون؛ للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور وبعض السلبيات والعمل على تلافيها.كما تابع "شيحة" سير العمل وتوافر الأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية طبقا لبروتكول وزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على مدار 24 ساعة، ومتابعة تنكات الأكسجين والاحتياطي من الأسطوانات؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وتقدم بالشكر وكل أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.من جانبه، أشاد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات والتبرعات العينية، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر في ظل الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا.