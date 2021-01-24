استجابة لـ«الدستور».. «التضامن» تتحرك لإنقاذ طفل بلا مأوى بالمعادى

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي على الشكوى المقدمة من جريدة "الدستور"، بشأن وجود طفل بلا مأوى بمحطة حدائق المعادي، ويبكي لبحثه عن الطعام والشراب، حيث توجه فريق التدخل السريع المركزى لمكان البلاغ، إلا أنه لم يتم العثور على الطفل.وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه عند سؤال الباعة المتواجدين بالمحطة عن الطفل أفادوا بأنه متحرك وليس مستقر، حيث يتواجد فى المحطة منذ الصباح حتى إغلاقها.وأشار الباعة إلى أن الطفل يدعى عبد الرحمن محمد جلال، ويبلغ من العمر 12 سنة، ودائم التواجد بالمحطة.وأكد الفريق أنه سيتم تكرار البحث مرة أخرى لمحاولة العثور عليه والتعرف على مشكلته ومحاولة مساعدته.