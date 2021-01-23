القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل بشركة كتان في المنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات منتجات الكتان بالمنوفية للشباب حتى 35 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة أخصائيين تصدير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال من الجنسين وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، وأن يكون يجيد اللغة الإنجليزية.كما تطلب الشركة 10 عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 2573145، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، قويسنا، المنوفية.