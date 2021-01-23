«المصريين الأحرار» يهنئ الشرطة بعيدها الـ69

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الشرطة بعيدها الـ69 الذى يوافق يوم الاثنين 25 يناير 2021، مؤكدا أنه عيد للبسالة والإخلاص والفخر بتضحيات الرجال العظام بأرواحهم لاستقرار الوطن، على مدار عقود طويلة.وتقدم الحزب بأخلص التهانى وأصدق التمنيات لوزير الداخلية وهيئة الشرطة، ضباطًا وجنودًا، بهذه المناسبة، التى أضحت على الدوام مصدر فخر للشعب المصرى بأبنائه من رجال الشرطة، الذين لم يتأخروا أبدًا عن أداء واجبهم الوطنى، للحفاظ على أمن مصر.وقال هانى لبيب المتحدث باسم الحزب إن "عيد الشرطة المصرية فرصة لتحية أفرادها فردًا فردًا، والشد على أياديهم، والتأكيد على تفهمنا لما يبذلونه، وهو ليس بالقليل أبدًا، خاصة مع ازدياد المخاطر على الأمن القومى المصرى فى السنوات الأخيرة، وارتفاع وتيرة الإرهاب بشكل متسارع، ووقوف دول كاملة خلفه، ولا يمكن أبدًا نسيان أن الشرطة قدمت مع الجيش عشرات الشهداء لينعم أولادنا بالاستقرار والأمن".