رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
السودان يغلق 131 جمعية إخوانية بتهمة دعم أنشطة الإرهاب
السبت 23/يناير/2021 - 10:54 م
البرهان
طباعة
أعلنت السلطات السودانية إغلاق 131 جمعية إخوانية بجنوب دارفور بتهمة تلقى أموال خارجية لدعم أنشطة الإرهاب.
موضوعات متعلقة
الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه
موعد امتحانات نصف العام 2021
تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها
الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية
الصور
سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق
لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط
«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية
«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط
أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس
الأكثر قراءة
خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة
الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه
السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا
الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»
المزيد
إنفوجراف
«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة
«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس
خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)
تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)
نجم الساعة
«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم
منوعات
أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم
تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية
وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما
فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية
المزيد
أيام زمان
لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟
«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه
«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ
«كانت أقصى أمانيه أن نتزوج».. حكاية خطبة سامية جمال وبليغ حمدي
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد
الثقافة
سهير عبد الحميد تروي سيرة قصور مصر المهجورة
الثلاثاء.. الروائي عبده خال ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب»
صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي
صدور عدد جديد من مجلة الكرمة الثقافية: 125 سنة سينما
المزيد