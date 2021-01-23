خطة إخوانية مدعومة من قطر.. الباز يكشف مؤامرة حزب «أمل مصر» ضد الدولة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن مخطط يدبر من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.









وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، إلى أن هناك حزبًا مجهولًا تحت التأسيس اسمه "أمل مصر"، موضحًا أن هذا الحزب أعلن عن أنه سيستدعي محامية أمريكية لتحريك بلاغ للنائب العام المصري، تتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخيانة العظمى.









ونوه الباز إلى أن قناة الجزيرة القطرية روجت لهذا الأمر، وقالت إن محامية أمريكية ستقاضي السيسي بتهمة الخيانة العظمى.



