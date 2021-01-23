507 إصابات جديدة بكورونا فى ميانمار

سجلت ميانمار اليوم السبت، 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت وكالة (أني) لمنطقة جنوب شرق آسيا أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 137 ألفًا و98 شخصًا، والوفيات إلى 3045 حالة.وتعافى من المرض حتى الآن 121 ألفًا و124 حالة.وتم تسجيل أول حالتين في ميانمار في 23 مارس الماضي.