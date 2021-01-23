الاتحاد الأوروبى يعتزم دعم رجال الأعمال الأنجوليين

أعرب الاتحاد الأوروبى عن اعتزامه تقديم الدعم لرجال الأعمال الأنجوليين بهدف المساعدة على تعزيز التنوع الاقتصادى فى أنجولا.وأوضحت سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى أنجولا جينت سيبين، قائلة "إن الاتحاد سيشجع الدورات التدريبية لرجال الأعمال الأنجوليين، على اعتبار أن ذلك يمثل وسيلة لتعزيز التنوع الاقتصادى، وإن الخطة تهدف إلى تعزيز برنامج بناء القدرات الفنية والمؤسسية الذى يقدمه الاتحاد لرجال الأعمال".وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبى: إن الاتحاد سيركز خلال السنوات القليلة القادمة على دعم رجال الأعمال، وذلك فى إطار شراكة متكاملة لتنويع الاقتصاد الأنجولى، حيث سيلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا فى ذلك".ومضت قائلة "إننا نرتبط بشراكة مع أنجولا منذ عام 1986، وإن هذا الشراكة تدعمت خلال عام 2012، ولذلك فإننا نسعى من أجل تحقيق تنمية أفضل لأنجولا".وتابعت السفيرة الأوروبية قائلة: إن الاتحاد الأوروبى يمكن أن يساعد على تسهيل التعاون بين الشركات الأنجولية والأوروبية.وتجدر الإشارة إلى أن سفيرة الاتحاد الأوروبى كانت قد ذكرت- بعد أن أمضت أربعة أشهر فى منصبها- أنها تشعر بالثقة من جانب أنجولا وبأن هناك "روحًا حقيقية" لتحقيق النمو هناك.