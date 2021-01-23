الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ بنود الاتفاق العسكري في ليبيا وخروج المرتزقة

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة العمل المعنية بالشئون الأمنية والمنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، اليوم، دعمهم الكامل لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.وأوضحت البعثة في بيان مساء اليوم عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشئون المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتمعت ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 20 يناير الجاري.وأشادت الرئاسة المشتركة بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حتى الآن، وكذلك بتفاني أعضائها وعملهم الجاد واستمرارهم في العمل على نحو متكاتف دعمًا للشعب الليبي.كما جدد المشاركون تأكيد التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 اكتوبر 2020 مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.وحثت الرئاسة المشتركة القادة السياسيين الليبيين، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلًا عن الإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.وأكدت الرئاسة المشتركة مجددًا التزامها بتيسير عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من خلال تعزيز التعاون والدعم المستمر للعملية السياسية.