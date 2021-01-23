يبحث الطلاب عن موعد انتهاء إجازة نصف العام 2021 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجروبات التعليمية، بعد قرار مجلس الوزارء بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تبدأ يوم 23 يناير الجاري.





موعد انتهاء اجازة نصف العام 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير، موضحة أن يوم 16 يناير هو بداية إجازة نصف العام، حيث من المقرر أن تنتهي يوم 20 فبراير من الشهر المقبل، بعد أن أصدرت الوزارة قرارًا باستمرار الدراسة في الترم الأول عن بعد "أونلاين" في الفترة من السبت 2 يناير حتى 14 يناير الجاري 2021، بعد ازدياد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الموجة الثانية، حفاظًا على أرواح الطلاب وسلامتهم ومنعا للكتدس.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانبها، علقت الوزارة على الأخبار التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، حول تأجيل الامتحانات، حيث ردت ببيان رسمي أكدت خلاله أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.





وكشفت الوزارة عن تفاصيل انطلاق ماراثون الامتحانات، حيث قالت إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، سيكون عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، كما أنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة التي من المقرر أن تنطلق يوم 19 يونيه.



