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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميا انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام غدا

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:11 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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انتهت اليوم الجمعة، الفترة الزمنية المخصصة للفصل الدراسي الأول لشرح مناهج الترم الأول من خلال التعليم عن بعد بدون محذوفات، وذلك بعد توقف الدراسة نهاية ديسمبر الماضي وتحويلها إلى نظام التعليم "أونلاين".

وستبدأ إجازة منتصف العام الدراسي غدا السبت حتى 20 فبراير المقبل، على أن يتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد العودة من إجازة منتصف العام.

وكان وزارة التربية والتعليم قد أكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة، بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، موضحة إنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت 2 يناير الجاري، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

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