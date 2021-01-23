«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

تزوجت الفنانة شويكار قبل زواجها من الفنان فؤاد المهندس، من حسن نافع الجواهرجي، لكن سرعان ما توفى "حسن" وكان موقفًا قاسيًا، قالت عنه: "دائمًا السعادة عمرها قصير، فقد توفى زوجي بعد عامين فقط من الزواج، وبعد أن أنجبت بنتي منة الله، وأصبحت أرملة وعمري 18 سنة". حسب حوارها بجريدة "العربي" 1999.أثناء وقوف الثنائي "فؤاد" و"شويكار" على خشبة المسرح أمام الجمهور في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1964 فاجأ الراحل "المهندس" الفنانة شويكار أمام الجمهور بخروجه عن نص المسرحية وطلب منها الزواج قائلا: "وبعدين يا شوشو مش هنتجوز بقى" لتبدي موافقتها على الفور قائلة: "وماله" ثم استكملا بعد ذلك مشهد المسرحية.وظل زواجها من الفنان فؤاد المهندس، لمدة سبعة عشر عامًا، وكان انفصالهما هادئًا وعبرت شويكار في حوارها عن تلك اللحظة قائلة: "طلاقي من فؤاد المهندس أصعب قرار في حياتي، وكان قراري قبل أن يتغير فؤاد في معاملته لي، وعلى جد القول، ملحقش يتغير، وقبل ما يتغير كنت أنا مشيت، ولا أعرف السبب، إنها القسمة".وكرم الفنان فؤاد المهندس تكريمًا خاصًا عن كل الفنانين، حيث سُمح له بالمشاركة في غُسل الكعبة، مع شقيقته صفية المهندس عام 1972، وصلى بداخلها وذلك أثناء الاستعداد لموسم الحج، حسب حواره في جريدة "الشرق الأوسط".