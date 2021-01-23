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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد نجاتي: «سينرجي» تشكّل وجدان المجتمع بأعمالها الفنية

السبت 23/يناير/2021 - 07:48 م
محمد نجاتي
محمد نجاتي
منار إبراهيم
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أعرب الفنان محمد نجاتي عن سعادته بتطور الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية، خاصة أنها تتضمن محتوى قيما ومميزا عاد بها إلى الزمن الجميل الذي أثرى الحياة الاجتماعية بشكل كبير.

قال نجاتي، لـ"الدستور"، إن من أهم الأسباب التي جذبته وجعلته يوافق على المشاركة في بطولة مسلسل "ضربة معلم" إنه يحمل قيمة إنسانية جميلة، لافتًا إلى أنه يوضح جمال علاقة الابن بوالديه وبرّهم وعلاقة الصاحب لصاحبه".

وأشار إلى أنه عندما كان يرى الفنان محمد رجب يقوم بمغازلة والدته في المسلسل كان يقوم هو الآخر بالاتصال بوالدته: "كنت بجري على والدتي اتصل بيها أطمن عليها وادلعها وهو ده المقصود من الفن إنه يبقى ذات قيمة، لأن الشباب بيتأثروا بالنجوم وبيقلدوهم".

أضاف: "كمان أصحابي كانوا بيقولوا لي إنهم كانوا بيعملوا زي محمد رجب من جمال علاقته بوالدته في المسلسل، عشان كده بقول محتاجين يبقى عندنا دايمًا أعمال فنية تعلق بأذهان الشباب عشان يبقى ليهم قاعدة فكرية راقية".

وأكد نجاتي أن تطور الأعمال الدرامية يرجع الفضل فيها لشركة سينرجي، التي اهتمت برقي المسلسلات وإعادة رونقها مثلما كان بالماضي، لافتًا إلى أن الشركة أنتجت العديد من المسلسلات التي كان لها عظيم الأثر في المجتمع كـ"الاختيار" الذي شكل وجدان شعب من خلال معرفة الشعب بجهود القوات المسلحة، من خلال عمل درامي أكثر من رائع وواقعي مأخوذ عن قصة حقيقية.

ولفت الفنان الشاب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له الفضل في توجيه الوسط الفني لعمل مسلسلات ذات قيمة تتضمن العديد من المعلومات التي يفتقدها معظمنا، وأيضًا مسلسلات تحتوي على الكثير من الأحداث التي تؤثر بالإيجاب على المشاهد.

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