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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تركيا تقطع مياه الشرب عن الحسكة لليوم العاشر

السبت 23/يناير/2021 - 07:17 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أكدت مصادر سورية، اليوم، استمرار انقطاع المياه عن مدينة الحسكة وبعض المناطق بريفها، لليوم العاشر على التوالي، بسبب وجود عطل في محطة علوك بريف رأس العين ومنع القوات التركية للعمال من الدخول لإصلاح الأعطال الكهربائية في المحطة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه منذ 18 يناير الجاري بدأت القوات التركية في قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي مجددًا.

وأشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية منعت العمال من الدخول إلى المحطة منذ أمس، من أجل إصلاحها دون معرفة الأسباب.

يذكر أن القوات التركية توظف سلاح المياه من وقت لآخر شمالي سوريا، وتعمد إلى قطع المياه عن المدنيين شمالي سوريا وذلك بالتعاون مع المليشيات الموالية لها.

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