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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب بالشيوخ: «الفيروز للاستزراع السمكي» يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر

السبت 23/يناير/2021 - 06:51 م
النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ،
أشرف لاشين
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أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد.

وأكد الرشيدي في بيانه اليوم السبت، أن المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، بجانب أنه سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشروع سيعمل على المساهمة في تقليل الفجوة في مصادر البروتين الغذائي، وتوفيرها للسوق المحلية، والاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات غنية، مؤكدا أن قطاع الاستزراع السمكي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي.

وذكر أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما أنه يساهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية؛ ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.

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