لماذا تعتبر الحيوانات الأليفة أفضل صديق لدماغك؟





الجميع يدرك أهمية «صحة الدماغ»، لكن قلة من الناس ليس لديهم أي فكرة عن كيفية جعل أدمغتهم أكثر صحة، حيث يمكن إثراء الدماغ بشكل مستمر وثابت طوال حياتك بغض النظر عن عمرك.ووفقًا لما جاء بموقع ديلى ميل البريطانى، يمكن أن تكون رعاية قط أو كلب أو طائر محفزًا لتعزيز قوة الدماغ.وتعتبر الكلاب وسيلة جيدة لكسر الجمود الاجتماعي بشكل خاص، لأنها محفز للمحادثة بين الغرباء، إضافة إلى تقليل نسبة التوتر والقلق.يرتفع خطر الإصابة بالخرف بشكل كبير بعد سن 65، وبنسبة 85 سيصاب ثلث الأشخاص بالمرض، ويمكن اقتناء حيوان أليف أن يحمى المخ من خطر الإصابة بالخرف، ليشير باحثون إلى أن اقتناء حيوان أليف يساهم بشكل كبير فى تحسين التركيز، إضافة إلى حماية المخ من مرض الزهايمر.وتشير الدراسات إلى أن الاتصال مع حيوان أليف يمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، ويخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ويزيد من النشاط البدني.