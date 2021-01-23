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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«عبدالغفار» يؤكد جاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر مخزونات استراتيجية

السبت 23/يناير/2021 - 08:29 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

كما أكد الوزير خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، بجامعة حلوان، استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا التنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.

كما استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمراكز الاختبارات الإلكترونية.

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