محمد نجاتى: «مش بنصف الفن على الشيوخ وكلامى اتفهم غلط» (فيديو)

حرص الفنان محمد نجاتي على توضيح مقصده من تصريحاته التي وصفها البعض بالجريئة، والتي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية بوصفه أن الفن أهم من شيوخ المساجد والعلماء وأساتذة الجامعة.وقال نجاتي، لـ"الدستور" إنه لم يقصد المفهوم الذي أخذه الناس بأنه يصف الممثل والفن عمومًا بأنه أهم من شيوخ المساجد: "الناس فهموا كلامي غلط أنا لا يمكن هقول إن الفن أهم من المساجد، المقصود من كلامي إن الفن أكثر خطورة وأكثر تواجدًا في بيتنا، فلازم ناخد بالنا منه وتقديمه بطريقة صح متأذيش أولادنا".وتساءل نجاتي: "هل أنا كده غلطت لما بنصح بتقديم فن راقي عشان أولادنا، لأنه أكثر تأثيرًا؟ مش بالمقصود اللي اتاخد إني بسيء لرجال الدين والعلم، ده أنا حتى قلت إن الأفلام الدينية والقيمة دي مهمة زي فيلم الشيماء اللي اتربينا عليه وفجر الإسلام والرسالة والرصاصة لا تزال في جيبي كلها أفلام أثرت في وجدانا بشكل إيجابي سواء دينيًا أو حبًا في مصر، وأدينا بنشوف أد إيه الناس بتتاثر بالنجم المفضل ليهم وبيقلدوه".