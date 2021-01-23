رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد نجاتى: «مش بنصف الفن على الشيوخ وكلامى اتفهم غلط» (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 06:15 م
محمد نجاتي
محمد نجاتي
أحمد عارف - منار إبراهيم
طباعة
حرص الفنان محمد نجاتي على توضيح مقصده من تصريحاته التي وصفها البعض بالجريئة، والتي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية بوصفه أن الفن أهم من شيوخ المساجد والعلماء وأساتذة الجامعة.

وقال نجاتي، لـ"الدستور" إنه لم يقصد المفهوم الذي أخذه الناس بأنه يصف الممثل والفن عمومًا بأنه أهم من شيوخ المساجد: "الناس فهموا كلامي غلط أنا لا يمكن هقول إن الفن أهم من المساجد، المقصود من كلامي إن الفن أكثر خطورة وأكثر تواجدًا في بيتنا، فلازم ناخد بالنا منه وتقديمه بطريقة صح متأذيش أولادنا".

وتساءل نجاتي: "هل أنا كده غلطت لما بنصح بتقديم فن راقي عشان أولادنا، لأنه أكثر تأثيرًا؟ مش بالمقصود اللي اتاخد إني بسيء لرجال الدين والعلم، ده أنا حتى قلت إن الأفلام الدينية والقيمة دي مهمة زي فيلم الشيماء اللي اتربينا عليه وفجر الإسلام والرسالة والرصاصة لا تزال في جيبي كلها أفلام أثرت في وجدانا بشكل إيجابي سواء دينيًا أو حبًا في مصر، وأدينا بنشوف أد إيه الناس بتتاثر بالنجم المفضل ليهم وبيقلدوه".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-1-2021

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي