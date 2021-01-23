رئيس الوزراء يستعرض جهود الحكومة بملف الصحة أمام الرئيس

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد وعدد من المشروعات القومية الكبرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، حيث أشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتم تنفيذها مثل «100 مليون صحة» وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ومبادرة «صحة المرأة» و«الكشف عن الأمراض»، و«صحة طلبة المدارس والجامعات»، مضيفًا أنه تم البدء في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل التي من المفترض الانتهاء منها خلال 15 سنة، لكن تحاول الدولة بقدر الإمكان أن تختصر هذه المدة إلى 10 سنوات كي تغطي هذه المنظومة الجمهورية في أقل فترة زمنية ممكنة، رغم أن تجارب العالم تؤكد أن هذه المنظومات شديدة التعقيد، لكن وفق منهجية علمية، لنصل إلى تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين في مصر.وعرض «مدبولى» جانبًا من المستشفيات الجديدة والمبادرات الطبية التي تنفذ على مستوى الجمهورية، ويرى أنها ساهمت بنسبة كبيرة في تجنيب مصر آثارًا كثيرة سلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على المواطنين الذين كانت لديهم أمراض سارية أو مزمنة، وكان لذلك مردود إيجابي، كما تطرق إلى المبادرات الاجتماعية التي تبنتها الدولة من خلال الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، وفي مقدمتها تكافل وكرامة ونقترب من 4 ملايين أسرة تستفيد منه بكل الخدمات الموجودة.