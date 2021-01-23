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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولي»: جامعة في كل محافظة و80 ألف فصل جديد

السبت 23/يناير/2021 - 05:26 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد وعددا من المشروعات القومية الكبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي قطاع التعليم العالي أوضح «مدبولي» خلال عرضه أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان بضرورة أن يكون لدينا جامعة حكومية في كل محافظة، وهذا تحقق بالفعل، فخلال هذا العام ستدخل آخر جامعة الخدمة في البحر الأحمر.

وأضاف أن التوجيه كان أيضًا أن ننشئ شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي تأخذ بالتقنيات والعلوم الحديثة التي يتحرك العالم كله نحوها، مُشيرًا إلى أن حجم الإستثمارات الذي ننفقه كبير في هذا القطاع، حيث ننشئ 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة، تصل تكلفتها إلى 150 مليار جنيه، وعدد من هذه الجامعات دخل الخدمة بالفعل هذا العام مثل جامعة الجلالة والملك سلمان، والبقية تباعًا من العام المقبل.

وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، أكد مدبولي أن حجم العمل كان كبيرًا بإنشاء حوالي 80 ألف فصل جديد لنستوعب الزيادة السكانية الكبيرة، التي تحاول الدولة ملاحقة متطلباتها، كما تم إدخال نماذج جديدة من المدارس لتطوير الخدمة، مثل مدارس النيل والمدارس المصرية اليابانية، لتقدم خدمة للأسر المتوسطة باللغات، لافتًأ إلى أنها تؤدي مهمتها بنجاح مع توجيه الرئيس بان نتوسع في هذه النوعية من المدارس.

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