حبس عصابة سرقة «التوك توك» بالخليفة
السبت 23/يناير/2021 - 06:30 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابى لسرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين حال شروعهما في سرقة مركبة "توك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة، وتبين أنها ربة منزل.
وباستدعائها، تعرفت على المركبة واتهمتهما بالشروع في سرقتها، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكابهما حادث سرقة آخر.
وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين حال شروعهما في سرقة مركبة "توك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة، وتبين أنها ربة منزل.
وباستدعائها، تعرفت على المركبة واتهمتهما بالشروع في سرقتها، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكابهما حادث سرقة آخر.
وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.