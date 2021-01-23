حبس عصابة سرقة «التوك توك» بالخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابى لسرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطلين حال شروعهما في سرقة مركبة "توك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك، وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة المركبة، وتبين أنها ربة منزل.وباستدعائها، تعرفت على المركبة واتهمتهما بالشروع في سرقتها، وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكابهما حادث سرقة آخر.وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية".وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المركبة واتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.