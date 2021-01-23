إقالة وزير المالية الأفغاني بعد تعيينه بـ3 شهور

أقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، وزير المالية عبدالهادي أرغنديوال، كما قام باختيار قائم بالأعمال ليحل محله.وقال مكتب الرئيس الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إن أسباب إقالة أرغنديوال ترجع إلى افتقاره للالتزام لمقومات الحُكم الجيد بينما يعاني من إدارة ضعيفة وعدم الخضوع للمادة 77 من الدستور الأفغاني وتأخره في جمع الضرائب وانتهاك القرارات والأوامر الرئاسية، إضافة إلى عدم تعاونه في تقييم التعيينات غير القانونية ومنعها.وأشار البيان إلى أن محمد خالد بايندا، الذي عمل كنائب سابق لوزير المالية، تم اختياره لشغل منصب قائم بأعمال وزير المالية.جدير بالذكر أن عبدالهادي أرغنديوال تم اختياره قائما بأعمال وزير المالية في مارس العام الماضي، وتلقى تصديق البرلمان الأفغاني على تعيينه وزيرا للمالية في نوفمبر 2020.