رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقالة وزير المالية الأفغاني بعد تعيينه بـ3 شهور

السبت 23/يناير/2021 - 05:17 م
عبدالهادي أرغنديوال
عبدالهادي أرغنديوال
أ ش أ
طباعة
أقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، وزير المالية عبدالهادي أرغنديوال، كما قام باختيار قائم بالأعمال ليحل محله.

وقال مكتب الرئيس الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - إن أسباب إقالة أرغنديوال ترجع إلى افتقاره للالتزام لمقومات الحُكم الجيد بينما يعاني من إدارة ضعيفة وعدم الخضوع للمادة 77 من الدستور الأفغاني وتأخره في جمع الضرائب وانتهاك القرارات والأوامر الرئاسية، إضافة إلى عدم تعاونه في تقييم التعيينات غير القانونية ومنعها.

وأشار البيان إلى أن محمد خالد بايندا، الذي عمل كنائب سابق لوزير المالية، تم اختياره لشغل منصب قائم بأعمال وزير المالية.

جدير بالذكر أن عبدالهادي أرغنديوال تم اختياره قائما بأعمال وزير المالية في مارس العام الماضي، وتلقى تصديق البرلمان الأفغاني على تعيينه وزيرا للمالية في نوفمبر 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات قومية بـ4 محافظات

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

موعد امتحانات نصف العام 2021

«من أكتوبر لأسوان 4 ساعات».. السيسي: القطار السريع هدفه اختصار المسافات

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد في محمية تايلاندية

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
د.كريمة الحفناوى
أزمة «كورونا» وأهمية الاعتماد على الذات
المزيد

الثقافة

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» في الكتبجية (صور)

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

افتتاح معرض «حقول السماء» للفنان إبراهيم خطاب بسفر خان