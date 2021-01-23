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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط تاجر هيروين في حلوان

السبت 23/يناير/2021 - 04:56 م
هيروين
هيروين
هدير مصطفي
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نجحت وحدة مباحث حلوان برئاسة المقدم محمد السيسي، في القبض على عاطل لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة كفر العلو، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على المدمنين.

البداية عندما وردت معلومات للرائد محمد عبدالحليم، معاون أول وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام "أحمد م. ا" ٢٤ عاما، عاطل ومقيم شارع الحرير بكفر العلو، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه وكرا لتجارته الآثمة.

وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الأوضاع ومداهمة أماكن تواجد المذكور، أمكن ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٢ ملي، وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدره بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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